Fête de la science 2019 : Inria vous ouvre ses portes

Cet atelier ludique et décalé met en scène le procès d’un robot futuriste. Voir vidéo Youtube sur une précédente édition. Des scientifiques d'Inria interviendront comme experts au cours du procès. Ils vous donneront ainsi des clés de compréhension sur la robotique, l’intelligence artificielle, la conception des systèmes, la fiabilité et la sécurité des données, ou encore sur la programmation. Ils questionneront également les notions d'éthique et de responsabilité.

14h30 - 17h15 : Atelier Connaissance avec l'équipe MoeX (dès 11 ans) En tant qu’êtres humains comment faisons-nous pour nous comprendre ? Par la simple coopération, il est possible de se faire une idée de la connaissance de l’autre.

C’est, en particulier ainsi, que l’on apprend une langue étrangère : on a sa propre langue et on cherche à faire correspondre les mots, les catégories.

Mais pouvez-vous imaginer comment un ordinateur voit le monde ? Comment fait-il évoluer sa représentation du monde en fonction de son expérience ?

Au travers du jeu Class? , nous aborderons les notions de classification et de représentation des connaissances. Nous essayerons de déterminer comment en se trompant et en se corrigeant les ordinateurs peuvent apprendre à voir le monde différemment. Accueil 15 minutes avant le début de la visite - durée de l'atelier 45 minutes - 3 sessions à 14h30, 15h30 et 16h30 ;

Pour s'inscrire, merci de compléter le sondage dédié. Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires. Merci de saisir autant de lignes d'inscription que de participants