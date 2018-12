Portes ouvertes

Entrez dans le monde numérique avec la journée LOGIN

Dans un monde où les citoyennes et citoyens et les médias se posent de nombreuses questions relatives au numérique et au développement de l'intelligence artificielle, il est indispensable que des instituts référents tels qu'Inria s'ouvrent et présentent la diversité et la richesse des recherches dans le domaine des sciences du numérique. Date : 27/11/2018

27/11/2018 Lieu : Maison MINATEC

Maison MINATEC Organisateur(s) : Inria Grenoble Rhône Alpes

La Journée LOGIN du 27 novembre, gratuite et ouverte à tous vise à ouvrir les portes de la recherche dans les sciences du numérique.

Cette journée s'adresse à tous nos partenaires actuels et à venir et à tous les curieux et toutes les curieuses de science.

Nous vous attendons nombreux mardi 27 novembre, dans les salons Minatec (derrière la Gare SNCF) à partir de 14h pour une introduction vivante et concrète en amphi suivie d’une déambulation dans l’espace Découverte(s), pensé rien que pour vous !

Mieux comprendre et donner du sens au numérique …

Poser des questions et rencontrer des chercheurs et chercheuses, des ingénieur.e.s, des start-up…

Jouer et échanger sur les enjeux de la médiation scientifique…

Manipuler des démos et vivre des expériences numériques…

Déambuler et visionner des vidéos…

Et même participer en échangeant via l’arbre à idée numérique…

Retrouvez toutes les informations sur le site web de l'évènement : www.journée-login.fr

+ d’infos ? sophie.azzaro@inria.fr, 04 76 61 52 51

Comment s’y rendre ? 3 parvis Louis Néel à Grenoble (à proximité Gare SNCF) - tram B / Cité internationale

