Conférence ISN 2018

La linguistique expérimentale sur le Web

Date : 16/05/2018

16/05/2018 Lieu : Montbonnot Saint-Martin

Montbonnot Saint-Martin Intervenant(s) : Sébastien Leriquet

Sébastien Leriquet Organisateur(s) : Inria Grenoble Rhône-Alpes - Académie de Grenoble

Le développement des navigateurs web et l'avalanche de traces numériques à laquelle nous assistons depuis les années 2000 ont ouvert de nouveaux modes d'expérimentation en sciences cognitives.Pour la compréhension du langage en particulier, il est de plus en plus facile de mettre en place des plates-formes où de nombreuses personnes interagissent en même temps dans un environnement contrôlé. On peut ainsi étudier expérimentalement l'émergence ou l'évolution des contenus, des conventions d'interaction et des protolangages qui en découlent. L'exposé expliquera l'intérêt qu'apportent ces modes d'expérimentations pour la compréhension du langage, décrira des exemples récents d'études de ce type, et proposera enfin un panorama des questions actuelles que le développement d'expériences web devrait faire avancer dans les années à venir.

Mots-clés : Inria research centre Grenoble - Rhône-Alpes Conférences ISN Dante