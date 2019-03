Start-up

Réussir son industrialisation logicielle

Défis technologiques et humains, modèles de revenus, stratégie open source ou propriétaire, opportunités du cloud , agilité... : quelles clés pour réussir son industrialisation logicielle ?

Le 28 juin prochain, Inria et le Tarmac by Inovallée , avec la collaboration de F52 Technologies , vous invitent à une journée d’échanges sur les challenges de l'industrialisation software ! Date : 28/06/2018

28/06/2018 Lieu : Inria Grenoble Rhône-Alpes - 655 Avenue de l'Europe - Inovallée - 38330 Montbonnot Saint Martin

Organisateur(s) : Inria Grenoble Rhône-Alpes, le Tarmac by Inovallée

Startuppers et startuppeuses, développeurs et développeuses, porteurs et porteuses de projet… croisez vos regards et vos expériences pour échanger sur vos bonnes pratiques techniques, business ou managériales en matière de développement logiciel. Sécurisation du code et versioning , scalabilité, usines logicielles et automatisation, infrastructures cloud , outils et plates-formes desktop et mobiles, modèles distribués et blockchain , venez partager vos problématiques techniques ! Méthodes agiles, constitution d'équipe, modèles de revenus... Parce que l'industrialisation logicielle impacte aussi les équipes, partagez vos expériences organisationnelles.

Programme détaillé de la journée :

8:30 : café d'accueil

9:00-12:00 : tables rondes en amphithéâtre

9h : Atelier 1 : Quels défis dans le développement software ?

Animatrice : Claire Chanterelle

Intervenants : Wizbii, The Mathworks, Situ8ted, Neovision, Dahub

10h : Atelier 2 : Industrialisation logicielle : notions clés, bonnes pratiques de développement et organisation des équipes

Animateur : Cédric Foellmi

Première partie : notion clés et bonnes pratiques de l'industrialisation logicielle

Deuxième partie : équipes et organisation

Retours croisés d'expérience / intervenants : Rwigo, Enlaps, Bag-era, ForgeRock, SortieSport

11h : Atelier 3 : Les nouveaux modèles d'agilité : quelles pratiques en équipes ?

Animateur : Franck Rajeade

Retours croisés d'expérience / témoignages : F52 Technologies, Sogilis, Stimergy, Doc Process, Collibris

12:00-13:30 : buffet networking

13:30-16:30 : 3 rounds de 2 ateliers interactifs

13h30-14h30 : Round 1

Workshop 1 : Quels outils pour quelles plates-formes desktop & mobiles : appli native ? multiplates-formes ? webapp ? (animateur et introduction : Cédric Foellmi)

avec les retours d'expérience de : Rwigo, Collibris, Sortiesport, Situ8ted, Enlaps

Workshop 2 : Quels modèles de revenus ? (animateur et introduction : Laurent Ponthieu)

avec les retours d'expérience de : Collibris, Dahub, Smile, Sortiesport, My DSO Manager

14h30 - 15h : pause networking

15h - 16h : Round 2

Workshop 3 : Quels outils cloud (laas, paas...) et sur quelles plates-formes ? (Animateur : Laurent Ponthieu)

Avec les retours d'expérience de : Cédric Foellmi (OVH / Heroku), Enlaps (AWS), ATN ( Azur), Sogilis (Squarescale), Rwigo

Workshop 4 : Modèles propriétaires / open source ou mixte : protéger ou s'ouvrir , avantages et inconvénients ?

Avec les retours d'expérience de : F52 Technologies, Smile (Open source ), Opennext (Open source ), Sortiesport (propriétaire), My DSO Manager (mixte), INPI

16h - 16h30 : pause networking

16h30 - 17h30 : Round 3

Workshop 5 : D'un modèle centralisé à un modèle distribué, quid de la révolution blockchain ? (Animateur : Cédric Foellmi)

Avec les retours d'expérience de : Stimergy, Iex EC, Sogilis

Workshop 6 : Comment construire une équipe performante pour sécuriser son industrialisation logicielle ? (Animateur : Benoît Georis, IT Translation)

Avec les retours d'expérience de : Rwigo, Doc Process, Pollen Metrology, Ti-Hive

17h30 : apéritif dinatoire